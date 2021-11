Prima aggredisce una ragazza, poi i poliziotti: giovane arrestato

Nel pomeriggio di sabato i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in una strada del centro di Latina per rispondere ad una richiesta pervenuta al centralino di soccorso pubblico ‘112 Nue’ da parte di una ragazza, aggredita senza motivo da un giovane extracomunitario.

Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che poco prima la richiedente, a bordo della propria autovettura, era stata avvicinata da K.A., cittadino ghanese del 1999, che nel corso di un battibecco originato da futili motivi ha aggredito la malcapitata.





All’arrivo della Volante, il giovane straniero si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, colpendo un agente a un ginocchio. Non senza difficoltà è stato immobilizzato e quindi tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere condotto davanti al Tribunale di Latina nella giornata di lunedì.