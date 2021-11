Pallavolo, anticipo di campionato per la Top Volley Cisterna: diretta su RaiSport

Ottava giornata di campionato, la Top Volley Cisterna oggi pomeriggio alle 18 affronta la Vero Volley Monza al Palasport di Cisterna, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Il team pontino torna tra le mura amiche dopo lo stop di Piacenza, in un match dove gli atleti di coach Fabio Soli hanno espresso una grande quantità di gioco senza riuscire, purtroppo, a fare risultato. Un’occasione per riscattarsi, contro Monza, una delle grandi big del campionato italiano. Bisogna risollevare il morale e conquistare punti preziosi per muovere la classifica, sarà importante farlo davanti al proprio pubblico. Nelle partite giocate in questa fase iniziale del campionato il sestetto cisternese ha dimostrato più volte una grande affinità tra gli atleti che non si sono mai arresi, dimostrando di saper reagire con maturità alle difficoltà, lottando punto a punto contro ogni avversario. Il 20 novembre, alle 18, la Top Volley scende in campo a Cisterna contro la Vero Volley Monza, per l’ottava giornata di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.





Fabio Soli coach Top Volley Cisterna: “Sabato affrontiamo una squadra altrettanto forte se non di più, perché il risultato tra Monza e Piacenza, parla molto chiaro ed è stato netto a favore di Monza. Ospitiamo una squadra che l’anno scorso è arrivata quarta. Ad oggi è davanti in classica meritatamente, con una bella pallavolo. Abbiamo voglia di dimostrare che nelle nostre corde c’è la possibilità di portare a casa qualcosa anche contro squadre dal budget superiore al nostro e costruite per posizioni di classifica tra le prime del campionato. Siamo fiduciosi, abbiamo bisogno di lavorare per prepararci a lottare punto a punto per almeno due ore, per quattro o cinque set, dobbiamo arrivare al punto a punto con loro sul finale del set e poter essere lucidi nelle scelte che facciamo in attacco e in tutto quello che può essere utile per chiudere il set a nostro favore”.

Massimo Eccheli coach Vero Volley Monza: “Purtroppo, le nostre ultime due partite sono state molto difficili. Soprattutto quella di Trento dove potevamo portare a casa dei punti per la pallavolo che abbiamo espresso. Dobbiamo ritrovare continuità, attenzione e questa settimana abbiamo cercato di prepararci al meglio per la trasferta di Cisterna. La Top Volley è una squadra in salute, lo ha dimostrato nelle ultime uscite. Con gli ultimi innesti fatti ha trovato equilibrio e alzato il potenziale. Ogni gara è difficile, lo sappiamo: contano molto l’approccio e l’attenzione che la nostra squadra riuscirà a mettere a ogni gara. I ritmi sono serrati: si sta giocando molto e ci si sta allenando poco; quindi, dovremo essere ordinati e lucidi per fare una buona prestazione”.

Cisterna e Monza si sono affrontate 17 volte nel massimo campionato italiano con 6 successi per la formazione pontina e 11 per i brianzoli.

Tutti gli ex di turno sono schierati con la Top Volley Cisterna a partire da coach Fabio Soli che ha allenato i lombardi dal 2018 al 2020; Lorenzo Giani a Monza per due stagioni, nel campionato 2019/2020 e 2020/2021; ex di lusso Filippo Lanza lo scorso anno ha vestito la casacca rosso-blu ed infine il libero Matteo Picchio in forza alla Vero Volley nella stagione 2018/2019 .

Il match verrà arbitrato da Luciani Ubaldo e Matteo Lorenzo. La partita tra Top Volley Cisterna e Vero Volley Monza verrà trasmessa in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00.

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza

PRECEDENTI: 17 (6 successi Top Volley Cisterna, 11 successi Vero Volley Monza)

EX: Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna); Lorenzo Giani (Top Volley Cisterna); Filippo Lanza (Top Volley Cisterna); Matteo Picchio (Top Volley Cisterna).

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Arthur Szwarc – 19 punti a 500 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 11 attacchi vincenti a 500 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 2 attacchi vincenti a 250 (Top Volley Cisterna); Donovan Dzavoronok – 1 muro a 150 (Vero Volley Monza); Santiago Orduna – 1 attacco vincente a 300 (Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Filippo Lanza – 1 punto a 3200 (Top Volley Cisterna); Stephen Timothy Maar – 2 battute vincenti a 100 – 2 ricezioni a 500 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 2 battute vincenti a 250 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 5 ricezioni a 300 (Top Volley Cisterna); Arthur Szwarc – 9 muri a 100 (Top Volley Cisterna); Georg Jr Grozer – 8 muri a 150 (Vero Volley Monza).

I tickets saranno a disposizione su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina.

ORARI BIGLIETTERIA:

Venerdì 15.30 – 18.00

Sabato 10.00 – inizio gara

Il costo è di 10 euro (a cui si aggiunge il costo di prevendita). Prezzo unitario di ingresso valido per tutti i settori, non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO DI CISTERNA DI LATINA

È consentito l’accesso solo in possesso di “Green Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti) Al momento dell’acquisto del biglietto dovranno essere lasciate generalità e recapiti di chi acquista il biglietto.

All’interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l’uso della mascherina. Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dagli addetti al controllo e dallo speaker. A fine match non ci potrà essere nessun contatto tra il pubblico e i giocatori.