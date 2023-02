Pallavolo, Cisterna nella tana dei campioni di Perugia

Nona giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. La Top Volley Cisterna, domenica 19 febbraio alle 15.30, affronta la prima della classe, i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia. Il team umbro allenato da coach Andrea Anastasi è imbattuto e ha già vinto con largo anticipo la Regular Season. La trasferta di domenica pomeriggio si preannuncia complicata per la Top Volley Cisterna a caccia di un impresa al PalaBarton. Su 24 precedenti la formazione pontina ne ha vinto solo uno, il primo giocato, all’esordio perugino nella Regular Season nella stagione 2012/13. Impressionante il divario in classifica, con la Sir mattatrice a 56 punti, ben 33 in più della squadra laziale allenata da Fabio Soli, che occupa la nona posizione a tre lunghezze dalla zona Play Off. Denys Kaliberda unico ex in campo, oggi nel roster pontino, che in passato ha vestito la casacca dei Block Devils. Appuntamento quindi per le 15,30 di domenica 19 febbraio. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Sir Safety Susa Perugia sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

9a giornata di ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca





Domenica 19 febbraio 2023, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna

Arbitri: Goitre Mauro, Salvati Serena (Grassia Luca)

Video Check: Marani Azzurra

Segnapunti: Mazzocchio Ilaria

Diretta Volleyballworld.tv

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 56, Valsa Group Modena 38, Itas Trentino 36, Cucine Lube Civitanova 30, Gas Sales Bluenergy Piacenza 30, WithU Verona 29, Vero Volley Monza 27, Allianz Milano 26, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 16, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova ed Emma Villas Aubay Siena.

PRECEDENTI: 24 (23 successi Sir Safety Susa Perugia, 1 successo Top Volley Cisterna)



EX: Denys Kaliberda a Perugia nel 2015/2016



A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Sebastian Solé – 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Petar Dirlic – 32 punti ai 400; Marko Josè Miguel Gutierrez – 14 punti ai 100, Denys Kaliberda – 7 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).



Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Flavio Resende Gualberto – 2 punti ai 100, Sebastian Solé – 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Petar Dirlic – 25 punti ai 400, Josè Miguel Gutierrez – 13 punti ai 100, Denys Kaliberda – 1 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).



In Regular Season: Kamil Rychlicki – 2 ace ai 100, – 1 muro vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Michele Baranowicz – 2 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Andrea Rossi – 1 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna).





Stefano Mengozzi (Sir Safety Susa Perugia): “Cisterna è una squadra con ottimi giocatori, esperti, abituati alla SuperLega ed a questo tipo di partite. Penso ad esempio a Baranowicz o a Zingel, i due giocatori certamente più esperti e rappresentativi. Dovremo prestare massima attenzione al loro opposto Dirlic che è sempre molto servito e finora autore di molte gare importanti. Stiamo lavorando bene, stiamo caricando in palestra per arrivare pronti a Roma perché sicuramente l’attenzione è un po’ già rivolta alla Final Four di Coppa Italia. Però sappiamo che bisogna sempre pensare ad una gara alla volta e prima c’è Cisterna domenica”.

Damiano Catania (Top Volley Cisterna): “Perugia è la squadra in questo momento più forte al mondo e lo ha dimostrato con i risultati. Noi proveremo in casa loro a mettere tutto quello che abbiamo e provare ad impensierirli, provando a giocare la nostra miglior pallavolo nonostante le difficoltà che stiamo incontrando”.