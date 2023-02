Domani la Top Volley di Cisterna va in casa del Civitanova

La Top Volley in campo domenica 5 febbraio alle 18,00 la sfida è contro la Cucine Lube Civitanova. Crocevia importante sul campo dell’Eurosuole Forum. Reduce da quattro sconfitte in Regular Season, la Cucine Lube Civitanova lancia la sfida a distanza agli emiliani della Gas Sales per il quarto posto e ospita la Top Volley Cisterna di coach Fabio Soli, che all’andata ha superato i marchigiani in tre set. Nel bilancio degli scontri diretti i pontini sono sotto avendo centrato 10 vittorie contro le 48 della Lube. In classifica il team capitanato da Michele Baranowicz ora ha gli stessi punti di Milano, ma è fuori dalle migliori otto, visto che dopo il trionfo al tie break con Trento sono arrivate le debacle a Siena e in casa con Modena. La formazione ospite ha già dato ampie prove del proprio valore e vuole sfruttare il momento di incertezza del team che ha dominato in Italia negli ultimi anni, ma al tempo stesso è consapevole che ad accoglierli nelle Marche ci sarà una Lube ferita e con tanta fame di vittoria. La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00 di domenica 5 febbraio.

Javier Martinez (Top Volley Cisterna): “Sicuramente per me la sfida contro la Lube ha un sapore particolare perché ho fatto le giovanili con loro. Speriamo di riscattarci dell’ultima prestazione, ma soprattutto di ripeterci come fatto all’andata contro Civitanova. Loro saranno molto attenti e concentrati, all’andata abbiamo fatto un’ottima partita e loro non erano nel migliore stato di forma e possiamo dire che ad oggi le armi a disposizione delle due squadre si equivalgono. Sarà un bellissimo incontro”.





7a giornata di ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 5 febbraio 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna

Arbitri: Boris Roberto, Florian Massimo (Traversa Nicola)

Video Check: Petterini Giulia

Segnapunti: Santinelli Cristina

Diretta Volleyballworld.tv

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 51, Itas Trentino 32, Valsa Group Modena 32, Cucine Lube Civitanova 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, WithU Verona 24, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

PRECEDENTI: 58 (48 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Top Volley Cisterna)

EX: Luciano De Cecco a Cisterna nel 2008/2009; Daniele Sottile a Cisterna nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Ivan Zaytsev a Cisterna nel 2007/2008; Michele Baranowicz a Lube nel 2013/2014, 2014/2015; Denys Viktorovic Kaliberda a Lube nel 2016/2017 – Allenatori: Gianlorenzo Blengini a Cisterna nel 2014/2015.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Aleksandar Nikolov – 20 punti ai 200, Ivan Zaytsev – 18 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Andrea Rossi – 2 punti ai 100, Denys Viktorovic Kaliberda – 15 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Aleksandar Nikolov – 6 punti ai 200, Ivan Zaytsev – 4 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Denys Viktorovic Kaliberda – 9 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Michele Baranowicz – 4 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Mattia Bottolo – 2 ace ai 100, Alex Nikolov – 6 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Andrea Rossi – 2 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna).