Nasce a Fondi il circolo di Azione, il referente è Paolo De Bonis

Continua il percorso di radicamento di Azione, il partito che a livello nazionale fa capo all’ex ministro e oggi europarlamentare Carlo Calenda.

Tra le novità, quella della nuova sezione di Fondi, in provincia di Latina. Un tassello che si unisce oggi ad una ricca rete di realtà fatte di amministratori, militanti ed esperienze.





Fondi in Azione inaugura oggi il suo cammino a favore di una politica fatta di partecipazione, soprattutto giovanile, contro una visione populistica di politica come “cosa sporca” da cui fuggire.

“Nessuna maledizione ci condanna a scegliere tra populisti e sovranisti: la nostra proposta è concreta, ragionata, al di là degli schemi ideologici che vedono contrapposta una destra ad una sinistra. Siamo aperti al confronto di idee, a differenza degli altri, e impostiamo il nostro agire politico sul bene comune”, ha dichiarato il referente di Fondi Paolo De Bonis.

“È una vera soddisfazione vedere crescere Azione sui territori. La nuova sezione di Fondi è un traguardo importante, soprattutto in un’area come quella del Sud del Lazio in cui, troppo spesso, abbiamo assistito a lotte intestine di potere molto più che a battaglie per i diritti dei cittadini e per lo sviluppo del territorio. Servono risposte concrete: una sfida che sicuramente Azione saprà cogliere”, ha aggiunto Valentina Grippo, capogruppo del Gruppo Misto in Regione Lazio e coordinatrice regionale di Azione.