Latina, Azione: “Lavoriamo per campo alternativo a Coletta e Celentano”

“Abbiamo atteso la costituzione della nuova Giunta comunale di Latina, alla quale facciamo gli auguri di buon lavoro, per intervenire nel dibattito politico locale. Da subito abbiamo registrato alcuni approcci che ripropongono il vecchio adagio di chi si insedia sostituendo compagini politiche antagoniste: ‘abbiamo trovato una situazione peggiore di quella che ci aspettavamo’ ovvero ‘siamo già in difficoltà per colpa di quelli di prima’”. A parlare Mario Raffaelli (commissario regionale Azione Lazio), Davide Zingaretti (segretario provinciale Azione Latina) e Giampaolo Torselli (segretario comunale Azione Latina).

“Noi attenderemo un po’ prima di emettere valutazioni e giudizi, il tempo necessario per l’organizzazione della macchina amministrativa e per entrare a pieno regime, ma ci teniamo a ribadire con fermezza che Azione continuerà a lavorare ad un diverso spazio politico che si fondi su una vera discontinuità con le esperienze di governo che questa città ha avuto negli ultimi decenni. Un campo alternativo sia all’esperienza Coletta che alla recente giunta Celentano.





Questo non significa che tutti i protagonisti del passato non possano dare un contributo, anzi questo rinnovamento e questa discontinuità dovrebbero trovare spunto e stimolo proprio da chi, avendone l’intelligenza politica ed avendo toccato con mano delle esperienze negative, voglia lavorare per superarle. Ma ci dovrà essere anche un indubbio rinnovamento della classe dirigente, generazionale e culturale.

In ultimo, rispetto all’inserimento nello staff della sindaca Matilde Celentano per Nicoletta Zuliani, ci teniamo a precisare che contestualmente all’accettazione dell’incarico la Zuliani ha rimesso al partito tutte le cariche da lei ricoperte in quanto trattasi di una scelta personale che non coinvolge Azione. A Nicoletta Zuliani il nostro augurio di buon lavoro, certi che le sue competenze trasversalmente riconosciute potranno dare un importante contributo”.