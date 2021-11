La Spartan Race arriva a San Felice Circeo. Previste migliaia di presenze

Il conto alla rovescia scandisce ore e minuti che separano la ‘Spartan Race’ dallo sbarco nella terra degli uomini di Neanderthal: sabato 20 e domenica 21 la corsa a ostacoli chiuderà la propria stagione agonistica e amatoriale a San Felice Circeo, per una ‘prima’ di assoluto richiamo.

Nonostante i limiti e le limitazioni imposti dalla pandemia e dalla conseguente emergenza anti-Covid 19 che attanagliano il mondo intero, gli entusiasti interpreti delle sfide Spartan si ritroveranno nelle due giornate dell’imminente weekend laziale in 1.100 per le prove Sprint, 800 per le Super e 900 per la Beast ai quali si aggiungeranno i 300 volontari confermati e un migliaio di frequentatori del Festival Village: tutti obbligati alla registrazione telematica per il nulla osta all’accesso alle strutture quantunque all’aperto, tutti con Green Pass, tutti con controllo dello stato febbrile, tutti con lavaggi al gel, tutti rigorosamente distanziati.





Il debutto di una Spartan al Circeo saluterà dunque la partecipazione di almeno 4.000 attori protagonisti a seconda dei vari ruoli, confermando così la fondatezza della felice intuizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Schiboni, affiancato da Felice Capponi, assessore con deleghe all’Istruzione, allo sport e alle politiche giovanili.

L’approdo della Spartan al Circeo era previsto in aprile, ma il particolare stato della pandemia consigliò lo spostamento a novembre. Gli atleti hanno pazientato e nel fine settimana chiuderanno il cerchio di un’annata complicata e comunque elettrizzante sul fronte della corsa a ostacoli che aggiunge il Circeo ai 250 appuntamenti inscenati in oltre 40 Paesi dei 5 continenti dello sport.

La tappa del Circeo salita anche la conclusione della Challenge delle National Series che per l’Italia si è concretizzata nel 2021 a Maggiora OffRoad Arena (Novara, Piemonte) e a Misano Adriatico-Cattolica (Rimini, Emilia-Romagna) grazie alla preziosa e fattiva collaborazione della SSD Neanderthal Multi Events e di OPES, sotto l’egida del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Tre le specialità previste (live streaming su KleosTv.com):

– Sprint su 6,3 km di sviluppo, 173 metri di dislivello positivo e 20+ ostacoli;

– Super su 11,2 km di sviluppo, 479 metri di dislivello positivo e 25+ ostacoli;

– Beast su 22 km di sviluppo, 789 metri di dislivello positivo e 30+ ostacoli.

L’evento di San Felice Circeo è programmato in piazzale Gianpaolo Cresci con questo cartellone:

SABATO 20 NOVEMBRE

7.15 Check in atleti e bag check

7.15 – 18.30 Area Festival

8.00 Beast – PRO/Elite Uomini (Italy National Series)

8.15 Beast – Elite Uomini (Italy National Series)

8.30 Beast – PRO/Elite Donne (Italy National Series)

8.40 – 9.50 Beast – Age Group Heat (Italy National Series)

10.15 – 11.30 Beast – Open Heat

13.30 – 15.00 Sprint – Open Heat

15.00 Cerimonia premiazioni Beast Elite / Age Group

DOMENICA 21 NOVEMBRE

8.45 Check in atleti e bag check

8.45 – 18.30 Area Festival

9.30 – 11.30 Super – Open Heat 1

13.15 – 13.30 Sprint– Elite Heat

13.45 – 14.15 Sprint – Age Group Heat

14.30 – 15.15 Sprint – Open Heat

Caratteristiche, curiosità, guida ufficiale all’evento su www.spartanrace.it e su Facebook alla pagina di Spartan Race Italy. Immagini live e story telling su www.kleostv.com