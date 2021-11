Boxe, che vittoria quella di Magnesi a New York

Michael Magnesi, il pugile laziale già campione del mondo Ibo per i pesi superpiuma (cintura conquistata a Fondi nel novembre del 2021) non smette di stupire.

Nella notte italiana, quando a New York era sera, Magnesi ha acceso gli studi Paramount dove ha combattuto e sconfitto l’avversario Eugene Lagos detto “Rambo”.





E pensare che il match non era iniziato nel migliore dei modi con il filippino che aveva mandato al tappeto nella prima ripresa il forte pugile italiano che solo alla terza ripresa è salito in cattedra vincendo per ko tecnico nel match d’esordio negli Usa.

«Sono felicissimo», queste sono le prime parole del boxeur “marchiato” Le Cinéma Café, catena che da anni ne accompagna l’ascesa permettendogli una carriera da professionista altrimenti praticamente impossibile nel Belpaese. «Adesso sono pronto per tanti altri grandi obbiettivi – ha ribadito Magnesi – ho dimostrato di valere tanto e di meritare cose importanti».