Latina, il giovane Barlone campione italiano di Gym Boxe

È di Latina ed è un atleta associato all’Accademia Pugilistica Leone il nuovo campione italiano di Gym Boxe nella categoria junior. Si chiama Alessandro Barlone, classe 2006, peso 63 kg. Il riconoscimento è arrivato domenica scorsa quando, presso il Paradise Beach di Lido di Fermo, si è disputato il campionato Italiano Gym Boxe, indetto dalla Federazione pugilistica italiana in collaborazione con il C.R. Marche. Barlone, inanellando quattro successi negli altrettanti match disputati, ha trionfato nella sua categoria.

Carmine Palma, tecnico e titolare dell’Accademia Pugilistica Leone, esprime la sua soddisfazione in una nota: “Quello di Alessandro Barlone è un risultato importante frutto del duro lavoro e dell’impegno messo, ogni giorno, in palestra. Nulla accade per caso e sono sicuro – aggiunge – che si tratti solamente del primo di una lunga serie di successi per lui e per la nostra giovane Accademia. Complimenti anche agli altri atleti scesi in campo e agli organizzatori del torneo: è stata una bella festa di pugilato e di sport”.