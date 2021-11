Parte da Novara una raccolta fondi per i danni delle frane a Itri

“Siamo Antonio e Simone Picano. Viviamo da tempo lontani da Itri, in provincia di Latina, ma in realtà non ce ne siamo mai andati”.

Due cittadini originari del borgo laziale – si legge in una nota stampa trasmessa in queste ore dall’ufficio comunicazione della stessa piattaforma online – hanno lanciato da Novara una raccolta fondi su GoFundMe.





“Siamo vicini – scrivono – alle istituzioni locali, alle forze di polizia, alle associazioni di volontariato e a tutte le persone colpite dalle gravi conseguenze provocate dalle frane che nella notte tra il 3 e il 4 novembre hanno sconvolto la vita cittadina”.

Questa raccolta fondi popolare – proseguono – nasce come un gesto di affetto che intende coinvolgere tutti coloro che, con il loro piccolo contributo, vogliono partecipare alla rinascita della nostra terra e a quella della sua comunità.

Ci coordineremo – precisano – direttamente con il Comune di Itri affinché i fondi raccolti vengano utilizzati nella più assoluta trasparenza”.

La raccolta è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/un-abbraccio-per-itri