Viabilità provinciale, nuovi lavori per 700mila euro

Nei giorni scorsi il presidente facente funzioni della Provincia Domenico Vulcano ha effettuato, accompagnato dai tecnici dell’ente, alcuni sopralluoghi nei cantieri delle strade dove partiranno a breve una serie di interventi di asfaltatura e messa in sicurezza. Si tratta di lavori finanziati con fondi del Ministero delle infrastrutture e trasporti che riguardano numerose zone del territorio i cui progetti sono stati realizzati e programmati dal settore Viabilità dell’ente e che includono il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’elenco comprende per l’area centro: strada Cotarda nel comune di Pontinia; strada provinciale nei comuni di Priverno e Roccasecca; strada provinciale Braccio Roccagorga e strada provinciale Rocchigiana nei comuni di Roccagorga e Maenza; strada provinciale Segheria; strada Piccarello e strada provinciale Borgo San Michele Pontinia; Appia per 1150 metri nel comune di Latina; Migliara 51 nel comune di Sabaudia.





Nell’area nord: strada Congiunte destre; strada provinciale Borgo Montello Appia; strada Monfalcone; strada provinciale Borgo Piave Cisterna; Pontina vecchia nel comune di Aprilia; strada provinciale braccio sud e braccio nord Sermoneta; strada provinciale Le Pastine; strada provinciale Ninfina I nel comune di Norma. Per i lavori in questione – suddivisi nei due lotti – saranno impegnati circa 720mila euro di fondi del Ministero infrastrutture e trasporti.

“Questo ampio programma di interventi sulla viabilità della nostra provincia – commenta il presidente facente funzioni della Provincia Domenico Vulcano – rappresenta il risultato di un importante e impegnativo lavoro da parte dell’ente che è riuscito ad ottenere consistenti finanziamenti da parte del Ministero e dei tecnici del settore viabilità. I lavori interesseranno una ampia rosa di arterie che versano in condizioni disagiate e rappresentano anche un pericolo per chi quotidianamente le percorre: saremo quindi in grado di restituire ai nostri Comuni e ai cittadini di una rete viaria in condizioni ottimali e più sicura, un impegno – conclude Vulcano – che intendiamo portare avanti anche con le risorse che sono state inserite nell’ultimo Bilancio di previsione proprio per viabilità e messa in sicurezza della nostra rete stradale”.