Il maltempo devasta Itri, scuole chiuse anche venerdì 5 novembre

Il comune aurunco di Itri continua a fare i conti con l’ondata di maltempo che ha colpito il paese nella serata del 3 novembre e che, a seguito di una violenta perturbazione ha provocato frane in più punti.

Dopo i primi interventi e come specificato dall’Amministrazione comunale già alle prime luci dell’alba di questa mattina, quando era stato spiegato che per l’incolumità di alunni e famiglie le scuole sarebbero rimaste chiuse fino alla messa in sicurezza dei luoghi, poco fa la notizia che le scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di venerdì 5 novembre.





Con apposita ordinanza, infatti, il sindaco ha reso noto la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani.