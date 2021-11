Operazione Ottobre Rosso: tre arresti per estorsione e intestazione fittizia di beni

In seguito ad indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, martedì mattina è scattata una nuova operazione della polizia. Denominata “Ottobre Rosso“, ha visto l’esecuzione di 3 misure cautelari ed il sequestro di 5 società tra Latina, Terracina e San Felice Circeo, attive nel settore della ristorazione, del valore di circa mezzo milione di euro, per i reati di estorsione ed intestazione fittizia di beni. In manette sono finiti Gianluca Tuma, già tra i condannati nell’inchiesta Don’t Touch, Gino Grenga e Stefano Mantovano.

