Covid nel Lazio: 445 nuovi casi, 3 decessi e 209 guariti

“Oggi nel Lazio su 6.145 tamponi molecolari e 7.374 tamponi antigenici, per un totale di 13.519 tamponi, si registrano 445 nuovi casi positivi (-83), 3 decessi (+1), 407 i ricoverati (+19), 57 le terapie intensive (+5) e 209 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 219. E’ importante il richiamo della terza dose dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Raccomandiamo gli over 60 di prenotare il vaccino dal proprio medico, dove si può fare anche la terza dose del vaccino Covid”. A parlare, al termine della videoconferenza giornaliera della task force regionale anti-Covid, è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CAMPAGNA VACCINALE: oltre 8,75 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.





TERZA DOSE: partiti 1,2 milioni di SMS per ricordare le modalità di somministrazione della dose booster a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni.

TERZA DOSE: oltre 175 mila dosi effettuate. Il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

TERZA DOSE: “Over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo”, ricorda l’assessore regionale alla Sanità. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 72 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 107 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 40 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 36 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 56 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 67 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 67 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 19 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 27 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 6 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 15 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.