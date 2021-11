Rissa con un morto e 10 feriti, il consigliere Di Cocco critico

“Voglio esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia del cittadino indiano, tragicamente ucciso durante una rissa alle porte di Borgo Montello. Ci siamo distinti sempre per aver aperto le porte a pellegrini, turisti, a persone di nazionalità straniera disposte a integrarsi in modo positivo con la popolazione. Non possiamo però in alcun modo accettare che dei pericolosi irresponsabili possano provare a minacciare l’ordine pubblico o a turbare la civile convivenza che da sempre ci caratterizza. Personalmente sono molto critico con il progetto nazionale di accoglienza degli stranieri, e ribadisco che non si può più consentire a nessuno di minacciare una tradizione di civiltà e rispetto reciproco che secoli di storia hanno edificato e cementato, di generazione in generazione, all’interno delle famiglie e delle persone che abitano nel nostro territorio”. Così in una nota il consigliere comunale dl capoluogo pontino Gianluca Di Cocco, esponente di Fratelli d’Italia.