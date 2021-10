Prevenzione oncologica, grande partecipazione per l’Ottobre Rosa a Cisterna

Giunge al termine la VI edizione della rassegna “Ottobre Rosa-VI Edizione” promossa dalla Consulta delle Donne di Cisterna di Latina, volta alla sensibilizzazione delle donne nel favorire la prevenzione del tumore al seno. Molto partecipato l’evento svolto sabato scorso a Palazzo Caetani, che ha visto anche la presenza del sindaco neoeletto Valentino Mantini il quale ha ribadito l’importanza del sostegno delle istituzioni e l’impegno che svolge la Consulta sul territorio di Cisterna.

Eterogeneo il team di specialisti nel campo della medicina tradizionale ed innovativa intervenuta.





Ad aprire il convegno è stato il dott. Mario D’Uva, specializzato in Medicina Generale, relatore del dottor Luca Carotenuto, autore della tesi “La prevenzione delle neoplasie della mammella pre e durante Covid-19: un modello di intervento per riguadagnare l’aderenza allo screening nel sittig della medicina generale e delle cure primarie”.

Ha fatto seguito l’intervento della specialista in ginecologia e ostetricia, dott.ssa Paola Bellardini che ha sottolineato con forza l’importanza dello screening e la possibilità, per le donne che sospettano di avere un tumore, di potersi presentare presso le unità dedicate e usufruire di una visita gratuita.

Nel corso del convegno si è dato spazio anche ad un diverso e fondamentale aspetto legato all’assistenza della paziente oncologica ovvero quello psicologico e spirituale volto al raggiungimento del benessere psico-fisico. Molto apprezzato, a questo proposito, l’intervento della dott.ssa Liliana Salvati, psicologa e psicoterapeuta, che ha sensibilizzato la platea rimarcando l’importanza del sostegno psicologico per le donne che affrontano la malattia affinché non cadano nel baratro dell’ansia, della depressione e della paura per il futuro. Come pure lo è stato quello delle dottoresse Manuela Di Vito e Federica Di Bacco, osteopate AbeOS di Raiano (AQ), coordinatrice del Dipartimento di Ricerca l’una e coordinatrice del tirocinio clinico l’altra. L’osteopatia come medicina integrata a sostegno delle cure oncologiche tradizionali è stato il topic delle due specialiste al fine di raggiungere il benessere psico-fisico sia durante la malattia che dopo.

L’evento si è concluso con la toccante testimonianza della grintosa Roberta Mancini, cittadina cisternese che ha lottato e vinto il tumore al seno ed ha voluto fortemente condividere con la comunità il suo percorso, con l’auspicio che altre donne come lei non si sentano sole.

Soddisfatta la Consulta delle Donne, nella figura della Presidentessa Alessandra Pontecorvi e di tutto il Direttivo, per la partecipazione e per gli obiettivi raggiunti anche quest’anno.

“Sono emozionata – ha dichiarato Pontecorvi – perché l’Ottobre Rosa, oltre ad essere un evento a me caro, è il primo a cui la Consulta partecipa dopo lo stop obbligato a causa del Covid-19. Vedere la Comunità accorrere e recepire il nostro invito, è stato motivo di gioia e di stimolo a proseguire”.

Il prossimo appuntamento della Consulta delle Donne è fissato per domani, 30 ottobre alle ore 10.00 nell’Aula Consiliare del Comune di Cisterna di Latina.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Alessandra Pontecorvi e il saluto del Sindaco, relazioneranno il prof. Fabio Ricci, direttore clinico della Breast Unit di Latina, la dott.ssa Maria Antonietta Ulgiati, psicooncolga della Breast Unit di Latina, la dottoressa Nicoletta D’Erme presidentessa LILT, il dott. Bellardino Rossi, direttore ASL di Aprilia, la dott.ssa Susanna Busco, Responsabile UOS percorso clinico assistenziale.

Al termine è prevista una visita guidata al Palazzo Caetani.