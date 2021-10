Alberghi Porto Cervo: comfort, relax e convenienza

Dire alberghi Porto Cervo spesso fa spaventare anche i portafogli che si sentono quasi attaccati dalla minaccia di una spesa costosa. Ecco allora adesso prendi pure il tuo portafoglio di digli di stare tranquillo. Ebbene sì, gli Alberghi di Porto Cervo possono anche essere sinonimo di convenienza.

Probabilmente in buona parte si tratta di preconcetti che si sono creati perchè Porto Cervo è la meta più ambita per le vacanze dei VIP. Forse c’è proprio bisogno di conoscere meglio questa zona della Sardegna che dopo la bonifica ha vissuto e vive ancora una vera età dell’oro.





Certo che ci siano alberghi Porto Cervo che siano convenienti non vuol certo dire che non ce ne sia altri di extra lusso o che comunque siano in grado di assicurare dei soggiorni nel massimo del comfort. Se sei alla ricerca di uno di questi ti consigliamo di visitare questo sito www.hoteldelleroseportocervo.com/ .

Alberghi Porto Cervo: alloggiare in un diamante della Sardegna

Cercare alberghi a Porto Cervo vuol dire volersi rifugiare per le proprie vacanze in una delle zona sicuramente più in di tutto l’Italia, ma di scegliere quello che è un vero e proprio diamante della Sardegna.

Porto Cervo è molto conosciuta per via della sua capacità di attrarre turisti molto famosi. Erano gli anni ‘90 quando la zona è iniziata a diventare la preferita dai vip italiani e anche internazionali.

Sarà che in fondo la Sardegna è bella tutta, sarà che Porto Cervo si caratterizza per la sua capacità di essere veramente così bella da vedere, fatto sta che non ci sia un uomo o una donna dello show bit che in piena estate non faccia una capatina in zona. Alcuni di loro si sono addirittura concessi la costruzione di una villa super lussuosa dove potersi ritirare nel sano relax lontano dai flash dei paparazzi.

Insomma Porto Cervo piace, proprio come è piaciuta al principe che negli anni ‘70 ha deciso di acquistarla e renderla ciò che è oggi.

Da palude a gioiello

Questa è stata l’escalation di questa zona sarda che prima dell’acquisto da parte del principe Karim Aga Khan IV era solo una delle zone paludose italiane, caratterizzate dalla presenza della malaria.

Ma la bellezza della zona era già piuttosto chiara, ecco perchè il principe se ne è innamorato e ha voluto questo scorcio di Sardegna a tutti costi. Con ingenti investimenti di bonifica e successiva costruzione ha risanato la zona e l’ha riempita di Alberghi e di strutture ricettive, oltre che altre costruzioni con lo scopo di rendere Porto Cervo un porto di vacanze veramente molto ambito.

Beh dobbiamo dire che senza dubbio ci è riuscito e ad oggi, non solo è il più ambito, ma anche il più amato dai più o meno famosi.

Alberghi Porto Cervo: una possibilità un po’ per tutti

Come tutti sanno e la cinematografia italiana ci è sicuramente testimone di questo, Porto Cervo e una delle mete turistiche preferite dagli uomini e dalle donne del panorama vip italiano e internazionale. Ma questo non vuol certo dire che sia off limits per i comuni mortali.

A dire il vero gli alberghi di Porto Cervo offrono comfort, relax e convenienza. Se non si vuole perdere l’occasione di una vacanza in famiglia come i veri vip, si può decidere di scegliere tra le innumerevoli strutture che proprio a Porto Cervo offrono dei pacchetti vacanza di tutto rispetto. Adatti veramente a tutti.

Certo se si è alla ricerca del buon prezzo non si potrà scegliere un albergo extra lusso, ma si potrà comunque affidarsi ad altre tipologie di strutture, soprattutto i bed & breakfast che vanno tanto di moda.

Ricordiamo dunque che Porto Cervo è una zona perfetta veramente per tutti. Innanzitutto è una zona veramente in, per chi si vuole sentire ancora un vip. Poi non manca la movida serale, i locali che offrono sempre molte possibilità di scelta. Ci sono posti in cui mangiare pesce, carne, godersi i sapori della Sardegna in tutta la loro bontà.

Insomma non manca veramente nulla a Porto Cervo, peccato che forse le pagine patinate l’hanno resa veramente una cittadina vista come area riservata ai vip. Ma in realtà è aperta veramente a tutti, ai giovani quanto alle famiglie.