Il “patto per la città” a Latina potrebbe nascere entro 48-72 ore

Terminata la conferenza stampa del sindaco di Latina Damiano Coletta al termine del primo giro di incontri con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, quelle in forza alla propria coalizione e quelle sulla carta di opposizione, ma maggioritarie.

Il responso, stando a quando spiegato dal primo cittadino, è che servirà un secondo giro di “consultazioni” che dovrebbe avvenire entro un lasso di tempo di 2 o 3 giorni, per la precisione, il sindaco ha parlato di “48-72 ore“.





Coletta è apparso molto attento a non voler sbagliare neppure i modi e i termini usati nella conferenza che ha avuto luogo presso la sala De Pasquale del Comune di Latina.

“Quando finisce la partita, come ci insegnano i rugbisti, bisogna andare avanti” ha spiegato Coletta a chi gli chiedeva come è stato incontrare gli avversari politici con cui ha battibeccato, in modo anche molto duro, durante gli ultimi giorni di campagna elettorale. Allo stesso tempo, dopo aver spiegato come alle riunioni ha preso parte anche lo sfidante al ballottaggio, l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo, Coletta ha precisato: “Abbiamo chiarito anche alcune cose della campagna elettorale che come sappiamo è stata anche muscolare“.

Se da una parte il primo cittadino è apparso attento a non sbilanciarsi su come potrebbe chiudersi questa fase che vede la maggioranza del consiglio comunale in mano al centrodestra e lui espressione del centrosinistra eletto sindaco della città, su alcune altre è stato molto chiaro: “Io sono il sindaco scelto dalla città, è un dato oggettivo, la scelta dei cittadini è stata chiara. Come è chiaro che se vogliamo amministrare dobbiamo farlo insieme”.

Negli incontri, Coletta ha spiegato che si è parlato molto di programmi e tematiche su cui si può cercare una convergenza e capire, anche su quelli dove c’è molta distanza, se è fattibile trovare dei punti in Comune.

A precisa domanda se ci fosse o meno ottimismo da parte sua per la risoluzione di questa fase, il sindaco ha risposto: “Sono stati incontri in cui ci si è anche ‘annusati’. Siamo valutando disponibilità”. La strada politica indicata dal primo cittadino è: “Prima individuiamo una road map, poi il crono programma”.