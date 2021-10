Cedimento stradale sulla Pontina, un tratto dell’arteria chiuso per lavori

A seguito dello smottamento dello scorso mercoledì 6 ottobre avvenuto sulla SS 148 Pontina nel tratto compreso tra le Migliare 56 e 54 (zona La Nespola) nel territorio del Comune di Terracina, sono iniziati gli interventi per il ripristino del fondo stradale.

Per questo motivo ANAS ha diramato l’ordinanza con cui ha ha chiuso entrambe le corsie di marcia dal km. 95+600 al km. 97+000 fino al prossimo 10 novembre, indicando inoltre le deviazioni previste per quanto riguarda automobili e mezzi pesanti in transito.