Ladri sopresi in un condominio, finisce a calci e pugni

Nella serata di mercoledì i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati di 46 e 40 anni, che si erano introdotti all’interno di un condominio di Latina per consumare furti in appartamento.

Erano stati sorpresi poco prima nel vano scale da un residente del palazzo, il quale, intuito che potessero essere dei malintenzionati, ha cercato di allontanarli immediatamente. Scatenando la loro reazione.





Per nulla intimoriti dall’essere stati scoperti né intenzionati a desistere dal loro obiettivo, i delinquenti – tra l’altro in possesso di un grosso cacciavite e di un manico telescopico, oggetti facilmente individuabili come ‘attrezzi del mestiere’ – hanno aggredito fisicamente il malcapitato residente. “Un autentico pestaggio”, sottolinea dalla Questura, con l’uomo colpito da calci e pugni.

Il conseguente trambusto ha richiamato l’attenzione di altri residenti, dando così vita a un’accesa bagarre che ha visto colpito anche uno dei ladri. La colluttazione è terminata grazie al celere intervento degli agenti, allertati da una chiamata anonima giunta in Questura.

A margine dei fatti, i due malviventi se la sono cavata con un deferimento alla Procura della Repubblica per i reati di tentato furto, lesioni e minacce.