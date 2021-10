Traffico chiuso sulla SS148 Pontina all’altezza di Terracina

Il servizio InfoANAS, con un aggiornamento pubblicato in queste ore sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che, a causa di un cedimento della strada, sulla SS148 Pontina il traffico è stato interrotto in direzione Terracina, all’altezza del km 96,200, all’incrocio tra Sabaudia e incrocio San Felice Circeo.

Il traffico sta subendo deviazioni in entrambe le direzioni. Sul posto i tecnici ANAS assieme alle forze dell’ordine, per gestire il traffico, in attesa del ripristino delle normali condizioni di viabilità.