Un anno all’insegna della solidarietà, Itri saluta i volontari internazionali

Un anno intenso quello che ha visto protagonisti Aline Haouy, 24 anni dalla Spagna, Alvin Ridel, 26 anni dalla Francia e Anastasia Eginoglou, 23 anni dalla Grecia, approdati a Itri a settembre del 2020 per svolgere un servizio di volontariato nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. I tre giovani hanno trascorso 12 mesi presso l’associazione Esplora coinvolti nel progetto “Volunteering for the Dark-less” contribuendo allo svolgimento delle iniziative dedicate a persone con esigenze speciali.

“Lungo, e complicato dalla pandemia di Covid-19, è stato il percorso che li ha visti protagonisti nel sostegno alla mobilità di persone cieche e sorde”, raccontano da Esplora. “Durante quest’anno trascorso nel sud-pontino i ragazzi hanno innanzitutto appreso a vivere in una realtà culturale diversa da quella di origine adattandosi a usi e costumi italiani, hanno poi appreso come approcciarsi alla disabilità, partecipando a specifiche formazioni, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e assistendo gli operatori di Esplora nello svolgimento del programma ViaggiDiffusi”.





Il Corpo Europeo di Solidarietà è un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Riunisce giovani con l’obiettivo di costruire una società più inclusiva, prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali. Offre la possibilità di vivere un’esperienza ispiratrice e arricchente per giovani intenzionati ad aiutare, imparare e crescere.

In Italia il programma è gestito dall’Agenzia Nazionale Giovani che grazie alle organizzazioni che promuovono i progetti a livello locale offre a giovani tra 18 e 30 anni la possibilità di vivere un’esperienza di crescita e formazione dedicando il proprio tempo alla comunità.

I tre giovani volontari, pur limitati nelle loro azioni dalle direttive sul contenimento della pandemia, hanno contribuito con entusiasmo e creatività alle attività dell’associazione Esplora, referente ormai da un decennio dei programmi europei a Itri e nel Sud-pontino. “Senza lasciarsi scoraggiare, ma continuando tenacemente a voler portare avanti il loro impegno i volontari hanno dimostrato solidarietà, cooperazione e reciproca comprensione”, sottolineano da Esplora. “Auguriamo ad Aline, Alvin e Anastasia un felice rientro a casa e un grosso in bocca al lupo per le future attività a cui vorranno dedicarsi”.

Per ricevere informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e altri programmi europei è possibile contattare l’associazione Esplora: info@esploriamo.org

