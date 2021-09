Sterilizzazioni gratuite, il bando per i proprietari dei cani

Lotta al randagismo, il Comune scende in campo per tutela degli animali d’affezione, in modo particolare questa volta per i cani, e per la prevenzione del fenomeno del randagismo.

Nei giorni scorsi con un atto di settore è stato approvato l’avviso pubblico per la tutela di animali da affezione e prevenzione del randagismo canino nonchè il bando per la sterilizzazione gratuita dai cani padronali dei cittadini residenti nel Comune di Minturno.





In buona sostanza l’ Amministrazione, ha deciso di programmare “un piano di interventi e sensibilizzazione, che investe i cittadini del Comune di Minturno possessori di cani, i cui obiettivi a medio e lungo termine, sono quelli di ridurre fortemente il numero e la

riproduzioni dei cani presenti nel territorio comunale e di conseguenza, limitare il fenomeno del randagismo nonché ridurre i costi di gestione che allo stato attuale incidono in maniera gravosa sul bilancio comunale”.

Il progetto questa volta riguarda quindi i cani di proprietà e questo perchè come accertato dagli uffici rispetto al randagismo “il fenomeno viene fomentato anche dai cani padronali, che lasciati incustoditi e liberi, costituiscono la principale fonte di gravidanze indesiderate e quindi cucciolate abbandonate e cedute incautamente e destinate al ricovero nei canili”

Considerando che la sterilizzazione dei cani trova spesso ostacolo nella onerosità dell’intervento e “tenendo conto delle condizioni economiche dei cittadini proprietari dei cani” il Comune ha pubblicato l’avviso per il bando. Occorrerà rispettare diversi requisiti. Ad esempio, il partecipante al bando deve attestare la microchippatura del cane e l’iscrizione all’Anagrafe Canina a proprio nome da almeno 3 mesi a decorrere dalla pubblicazione del bando. Nella graduatoria conteranno anche la taglia del cane, il luogo in cui vive, il reddito del proprietario, la razza e la possibile convivenza con altri cani.

In base alle richieste pervenute agli uffici sarà redatta una graduatoria. “Trattandosi per l’anno in corso di risorse limitate, – si legge nel bando – sarà possibile sterilizzare massimo 40 cani e si darà precedenza alla sterilizzazione dei cani femmina, a tal proposito si precisa che saranno redatte due graduatorie: una delle femmine ed una dei maschi. Gli interventi sui maschi saranno effettuati ad avvenuto esaurimento della graduatoria delle femmine e compatibilmente con le risorse ancora disponibili.

Tutta la modulistica necessaria per partecipare e per conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti è presente sull’albo pretorio del Comune di Minturno. Comunque le domande redatte sul modulo di cui Allegato A, scaricabile appunto dal sito corredate da copia sottoscritta del documento di identità dell’intestatario del cane per cui si richiede la sterilizzazione, dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, corredata della documentazione richiesta: c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Minturno – Via Principe di Piemonte, 9 – 04026 – o inviate a mezzo all’indirizzo PEC: minturno@legalmail.it.