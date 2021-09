Biblioteca Cisterna, finanziati due progetti per 16mila euro

Due progetti per la biblioteca comunale ‘Adriana Marsella’ di Cisterna di Latina ed entrambi finanziati, per un totale di 16mila euro.

Presentati durante la gestione commissariale, si tratta di due progetti partecipanti il primo ad un bando del Ministero della Cultura del 24 maggio scorso per il riparto del ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali’ concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria; l’altro ad un bando della Regione Lazio nell’ambito del ‘Piano degli interventi 2021 – Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2021’ approvato lo scorso 6 maggio.





Le progettualità della biblioteca di Cisterna sono state entrambe ritenute meritevoli e quindi finanziate rispettivamente con un contributo di 9.204,87 euro dal Ministro della Cultura, finalizzato all’aggiornamento del catalogo e quindi arricchimento del patrimonio librario presente nella biblioteca, e con un contributo di 7.000 euro (il massimo previsto) assegnato dalla Regione per la modernizzazione del catalogo e quindi dei servizi on-line, oltre che per il potenziamento della rete di volontari attraverso l’organizzazione e svolgimento di due corsi di formazione per il programma nazionale di promozione della lettura Nati per Leggere.