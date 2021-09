L’ex premier Giuseppe Conte a Latina, polemica con Durigon

Inizia oggi con la tappa nel capoluogo di Latina il tour elettorale in provincia di Latina dell’ormai ex presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte che ha incontrato l’abbraccio dei tanti presenti.

Molti gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle in piazza non solo per Conte ma anche il candidato sindaco Gianluca Bono, ma anche cittadini e curiosi che volevano vedere e sentire l’ex premier, da molti visto come punto di riferimento nel panorama politico italiano dopo il ruolo svolto durante la pandemia da Covid-19.

polemica contro il deputato pontino della Lega Claudio Durigon che, proprio a inizio campagna elettorale e alla presenza di Matteo Salvini in città aveva Durante l’intervento, come ha anche postato su Facebook lo stesso Conte, la stoccatache, proprio a inizio campagna elettorale e alla presenza di Matteo Salvini in città aveva lanciato la proposta di cambiare nome al parco intitolato a Falcone e Borsellino . Proposta che poi ha costretto lo stesso ex sindacalista alle dimissioni da sottosegretario del Governo Draghi.

Durigon, che tra l’altro era stato sottosegretario nel primo governo presieduto da Giuseppe Conte, quello che si reggeva sull’alleanza Lega-Movimento Cinque Stelle, con la sua idea di re-intitolare il parco ad Arnaldo Mussolini è stato al centro della riflessione di Conte che ha sottolineato: “Una proposta inaccettabile – ha tuonato richiamando alla proposta di Durigon – per la quale abbiamo chiesto e ottenuto le dimissioni dal governo nazionale dell’esponente leghista”.

“Chi ricopre ruoli istituzionali – ha poi concluso – deve farlo con disciplina e onore, come previsto dalla Costituzione. Etica pubblica significa garantire in modo serio e responsabile la presenza dello Stato in tutte le comunità territoriali, non derogando in alcun modo a quelli che sono principi cardine della nostra carta costituzionale”.