FLASH. Code sulla S.S. 148 Pontina a causa di incidenti.

E’ quanto ha comunicato il servizio Infomobilità di ASTRAL, Azienda Strade Lazio.





In particolare il traffico risulta congestionato tra Casalazzara e Pomezia, in direzione nord, come comunicato questa mattina intorno alle ore 8.20.

In aggiunta, come comunicato successivamente, risultano code anche tra via Monte D’Oro e Castagnetta in direzione di Aprilia a causa di un incidente.