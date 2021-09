Di Aprilia ma in vacanza in Puglia con 7 anni da scontare in Equador: arrestato

A trovarlo e far scattare le manette i Carabinieri di Castellaneta in provincia di Taranto, dove l’uomo, un 38enne di Aprilia, era in vacanza sulla famiglia.

A mettere in difficoltà l’uomo, un controllo da parte dei militari che hanno riscontrato come sul 38enne pendesse un mandato di cattura internazionale emesso da un tribunale equadoriano. L’uomo, infatti, deve scontare ben sette anni di reclusione per il reato di truffa.





Il 38enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto, in attesa delle pratiche per l’estradizione.