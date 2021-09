A Fondi un incontro in cui si parla di diritti umani

Immagina – Idee in movimento nasce dalla sete di Politica, quella intesa come impegno per migliorare la gestione della cosa pubblica e rispondere ai bisogni dei cittadini. Uno degli obiettivi è quello di avvicinare tante cittadine e cittadini, tante ragazze e tanti ragazzi alla partecipazione politica attiva in modo da renderli protagonisti del cambiamento.

Nei mesi scorsi, prima on-line e poi in Piazza della Repubblica, siamo tornati a riunire un nutrito gruppo di cittadini appassionati al nostro territorio, non solo prettamente fondano ma comprensoriale e regionale. Siamo partiti dal termine terra: di agricoltura e filiera del cibo abbiamo parlato con l’assessore regionale Enrica Onorati; di ambiente, biodiversità e sostenibilità abbiamo discusso con Lucio De Filippis e Giorgio De Marchis, direttori dei parchi naturali regionali nel cui territorio ricade anche Fondi.





Nel prossimo incontro dal titolo Voci per la libertà, che si terrà domenica 26 settembre – a partire dalle ore 19,00 – presso Palazzo Caetani, vogliamo affrontare l’importante tematica dei diritti umani e l’attuale situazione politica internazionale. Parlando di dignità della persona non potevamo non pensare al grande contributo offerto da Amnesty International e da Un ponte per. A rappresentare la prima organizzazione saranno Ilaria Masinara (Campaigner su discriminazioni e migranti Amnesty Italia) e Leonardo Ciucci (Amnesty International – Latina); a nome di Un ponte per interverrà il co-presidente Alfio Nicotra. Avremo, inoltre, l’onore di avere in collegamento video don Mussie Zerai, sacerdote attivista per i diritti umani.

All’interno dell’evento verrà, inoltre, inaugurata la mostra 60 volti per 60 anni di Gianluca Costantini. Le immagini saranno esposte nella sala rossa di Palazzo Caetani per circa un mese, fino al 30 ottobre.