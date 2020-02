Immobili abusivi a Sperlonga, scatta il sequestro

Abusivismo edilizio scattano denuncia e sequestro.E’ quanto accaduto ieri quando, i Carabinieri della stazione di Sperlonga insieme agli agenti del comando di Polizia Locale,hanno denunciato per il reato di “realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso a costruire”, un 43enne residente ad Itri, per avere abusivamente realizzato due fabbricati adibiti a civili abitazioni, estesi su complessivi 155 metri quadri circa. Le opere, dal valore complessivo di euro 500.000 circa, sono state poste sotto sequestro.