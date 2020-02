Maltrattamenti in famiglia, ordinanza cautelare in carcere per un 43enne di Sonnino

Oggi, 15 febbraio, presso il carcere di Latina, i carabinieri della stazione di Sonnino, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dal reparto operante – hanno tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia un 43enne di Sonnino, ristretto presso la stessa Casa Circondariale.

L’uomo resterà presso il carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.