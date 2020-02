Maltrattamenti e minacce in famiglia, un arresto a Itri

Nella giornata di oggi 9 febbraio 2020, a Itri, i carabinieri hanno tratto in arresto un 39enne, poiché a seguito di chiamata al 112, i militari intervenuti presso un’abitazione avrebbero trovato in atto una discussione nata per futili motivi, dove l’uomo stava aggredendo e minacciando di morte la consorte.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa di essere tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.