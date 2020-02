Una missione dall’alto valore simbolico quella dei giorni scorsi del sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro che ha consegnato – come riportato da un video dall’ANSA – la “chiave d’Europa” al presidente del parlamento europeo David Sassoli.

Sassoli che, come si sente in chiusura di video lascia la possibilità ad una visita presso l’isola pontina in un futuro prossimo.