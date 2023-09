Ancora troppi incendi nel sud della provincia

L’emergenza incendi non accenna a finire. Nella notte tra martedì e mercoledì a Fondi, i Vigili del Fuoco e i Falchi della Protezione Civile sono stati impegnati in prima linea a domare un vasto incendio in zona Monte Calvo, nella contrada di San Raffaele. Le fiamme hanno fatto paura a diversi residenti della zona che si sono sentiti minacciati dall’incendio, come anche alcuni rimessaggi di animali. Fortunatamente, non sono risultate esserci persone coinvolte.

Nel pomeriggio di martedì un altro vasto incendio si era verificato a Itri non lontano dal santuario della Madonna della Civita. In questo caso sono intervenuti diversi mezzi aerei. Diversa la situazione sull’isola di Santo Stefano dove, un rogo è partito a margine della festa patronale sulla vicina isola di Ventotene, forse innescato da una delle mongolfiere lanciate al tramonto. I volontari della Protezione Civile sono riusciti fortunatamente ad evitare che questo potesse allargarsi in modo pericoloso.