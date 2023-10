“Circus Atmosphere”, l’esperienza degli alunni di Formia e Ventotene

Gli alunni dalla scuola primaria dell’istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Formia hanno partecipato allo spettacolo del “Circus Atmosphere” che si trova in questi giorni al porto di Formia.

Soddisfazione da parte di tutti i plessi della scuola primaria che hanno preso parte all’evento. Oltre a favorire il recupero di alcune tradizioni del circo e del teatro viaggiante, a rendere accessibile alcune tra le forme più innovative di arte vivente e figurativa, senza animali, per i bambini è stata un’importante occasione di socialità, un momento di reale inclusione fondamentale per la formazione a tutto tondo della personalità degli alunni.





All’evento hanno preso parte anche i bambini di Ventotene che sono partiti all’alba dall’isola per fare ritorno nel tardo pomeriggio. I bambini di Ventotene, al termine dello spettacolo, si recheranno nel plesso di Castellone per partecipare alle lezioni pomeridiane distribuiti nelle varie classi, con i loro coetanei della terraferma: un’occasione per realizzare una proficua continuità e rendere l’esperienza scolastica realmente inclusiva.

Le insegnanti hanno rivolto un sentito ringraziamento alla preside Adriana Roma e alla Polizia Municipale che ha scortato i giovani alunni dalla scuola fino al circo.