Traffico di sostante stupefacenti, ordine di carcerazione per un avvocato

Gli uomini della Questura di Latina tratto in arresto D. C. G., classe ’62, di professione avvocato, in esecuzione dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.



L’uomo, rintracciato dagli investigatori del Commissariato Distaccato di P.S. di Terracina, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Latina per l’espiazione della pena di anni 6 di reclusione.

Inoltre gli sono state irrorate le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché l’interdizione legale per l’intera durata della pena.

I reati contestati sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 7 L. 203/1991.