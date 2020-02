AGGIORNAMENTO ORE 13.10. “Prolungamento Interruzione Idrica nel Comune di Latina.

In riferimento ai lavori in corso per la riparazione della condotta idrica dn600, l’Unità di Pronto Intervento di Acqualatina S.p.A. ha reso noto in questi minuti che, a causa della sua complessità, l’interruzione idrica nel comune di Latina si prolungherà fino alle ore 18:00 di oggi, 8 febbraio.

E’ disponibile l’autobotte in zona Borgo Sabotino“.