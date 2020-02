Amministratori del sud pontino riuniti a Minturno sul trasporto pubblico locale

Foto Archivio

Questa mattina, nella Sala Consiliare “Severino Del Balzo” di Minturno, si sono riuniti amministratori e rappresentanti dei Comuni del Sud Pontino per affrontare, con il dottor Stefano Fermante, Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità, le novità relative al cambiamento organizzativo del Trasporto Pubblico Locale, inserito nella Legge Finanziaria della Regione Lazio approvata a dicembre 2019.

«Ci siamo fatti parte attiva di questo incontro tra i Comuni e la Regione – ha spiegato il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli – per interloquire per tempo, al fine di poter garantire i diritti e le necessità dei territori rispetto ad un cambiamento epocale che inciderà sulla vita delle persone e degli utenti del servizio di trasporto pubblico. Dal 1° gennaio 2022 quest’ultimo non sarà più gestito/erogato dai singoli municipi ma verrà organizzato sulla base di un’unità di rete territoriale».

All’incontro, introdotto dal Sindaco Stefanelli e dal dottor Fermante, hanno partecipato Fernando Magnafico, Sindaco di Lenola; Giancarlo Cardillo, Sindaco di Castelforte; Vincenzo Petruccelli, Vicesindaco di Santi Cosma e Damiano; Anna Ciccarelli, Assessore ai Lavori Pubblici di Itri; Luana Colabello, Assessore alla Viabilità di Monte San Biagio; Mario Simon Di Mattia, Assessore alle Attività Produttive di Itri; Paolo Mazza, Assessore all’Urbanistica di Formia; Rita Di Fazio, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Fondi; Cristian Leccese, Consigliere Comunale di Gaeta.