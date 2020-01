ABC Latina, diffusi i nuovi calendari delle isole ecologiche itineranti

“E’ disponibile il nuovo calendario del servizio di Isole ecologiche itineranti promosso dall’Azienda per i Beni Comuni ABC in collaborazione con il Comune di Latina.

In continuità con l’attività in corso, ogni sabato gli utenti avranno a disposizione, in diverse aree della città, centri di raccolta dove conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti.

Il Comune di Latina

Il nuovo calendario, da sabato 8 febbraio 2020 a sabato 30 gennaio 2021, prevede isole ecologiche anche in nuove aree: dopo quella di Borgo Isonzo (inserita a novembre 2019) e di Borgo Bainsizza entrata nel calendario lo scorso 4 gennaio, è stata aggiunta l’area R6, zona Isonzo.

Gli utenti potranno smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti, sfalci, abiti usati e ritirare le buste per la raccolta differenziata. Il servizio si basa sulla fattiva collaborazione tra Azienda, Amministrazione Comunale e utenti, e mira a contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti su tutto il territorio, favorendo il decoro della città.

Si ricorda che per usufruire del servizio i cittadini devono presentarsi muniti di un documento di identità dell’intestatario dell’utenza o di una ricevuta di bolletta dei rifiuti pagata.

Il calendario è disponibile qui o sul sito www.abclatina.it