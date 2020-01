Alessandro Tocco lascia il commissariato di Lamezia e torna a Latina

Termina l’esperienza presso il commissariato di Lamezia Terme per il dottor Alessandro Tocco che si appresta a tornare a Latina. Dopo avere diretto il commissariato di Fondi per Tocco si era aperta l’esperienza in Campania dove ha portato a termine importanti operazioni contro la Camorra e più in generale contro la criminalità organizzata, alcune delle quali hanno portato ad arresti eccellenti come quello di Nicola Schiavone e Raffalele Diana all’epoca super latitante. A Latina, Alessandro Tocco presterà servizio presso l’anticrimine in Questura.