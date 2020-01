Una pista ciclabile per il litorale di Latina, la chiede l’associazione Futura

“L’associazione Futura interviene sulla necessità di una nuova pista clicabile a Latina: “Premesso che la ciclomobilità è uno degli obiettivi di ogni Amministrazione locale e regionale sia per decongestionare i trasporti locali sia per tutelare l’ambiente sia per gli sviluppi turistici e di conseguenza anche economici, noi di Futura proponiamo nuova pista ciclabile nel tratto Capoportiere-Rio Martino. L’idea – prosegue la nota – è quella di sviluppare una pista ciclabile sul lato delle dune, al posto delle soste a pagamento, prevedendo sulla litoranea e su via del Lido aree parcheggio con servizio navetta cosi da consentire di raggiungere il lungomare. I chioschi bar, durante la stagione estiva, continuerebbero a beneficiare delle piazzole adiacenti la propria attività ed un servizio bus adeguato non arrecherebbe loro danni economici, d’altronde basta pensare al sistema collaudato sul litorale del Comune di Sabaudia. Si potrebbe consentire solo la sosta temporanea per consentire l’accesso alla spiaggia e/o alle attività commerciali.

La pista può essere realizzata con materiali eco sostenibili cosi da integrarsi con le dune ed una staccionata in legno che va a dividere la pista con la carreggiata.

Gli obiettivi di tale intervento possono essere individuati nel proseguimento della pista esistente su via del lido con un prolungamento lato sinistro da Capoportiere a Rio Martino, un decongestionamento del traffico sul lungomare e di conseguenza un minor impatto ambientale. La realizzazione di questa pista non comporterebbe nessun esproprio ed ha un costo accessibile. Una proposta sul quale invitiamo a riflettere, disposti a dare come Associazione il nostro contributo”.