“Parco Felice Cottignoli e Giuseppe Petrucci”,approvata la concessione

La Giunta municipale ha approvato ieri, 9 gennaio 2020, la delibera con cui si stabilisce di affidare la concessione in gestione dell’area verde attrezzata denominata “Parco Felice Cottignoli e Giuseppe Petrucci”, nel quartiere Nuova Latina – ex Q4. Il parco verrà affidato a idoneo operatore economico – da individuare tramite procedura di evidenza pubblica – che dovrà garantire la custodia e la tutela del bene pubblico dagli atti vandalici, l’utilizzo del parco attrezzato in sicurezza da parte della cittadinanza e la manutenzione del verde.

L’operatore economico provvederà a fornire all’utenza i servizi pubblici riferibili alla fruizione del parco e in particolare l’affidamento dovrà contemplare i seguenti obiettivi:

• gestione di un chiosco/bar, le cui caratteristiche architettoniche siano rispettose degli elementi paesaggistici dell’area;

• apertura e chiusura del parco, custodia e pulizia;

• gestione e manutenzione del parco e di tutte le attrezzature e strutture esistenti;

• manutenzione del verde;

• realizzazione di progetti ed iniziative che favoriscano l’integrazione dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione.

La scelta di affidare i parchi rientra nell’ottica della collaborazione tra pubblico e privato per una gestione dei beni comuni sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale, garantita allo stesso tempo dalla piena trasparenza delle procedure.