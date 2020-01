Parte da Itri il seminario itinerante sulla sicurezza stradale

Sarà il Comune di Itri a fare da capofila per l’interessantissimo seminario itinerante organizzato dall’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia dal titolo “Il controllo dell’Autotrasporto ed i tempi di guida”.

Il Seminario, organizzato in collaborazione con i Comuni di Itri, Fondi e Gaeta, vedrà come relatore il Dott. Tiziano Canu, uno dei massimi esperti, a livello nazionale, in materia di sicurezza stradale e si svolgerà in tre giornate studio, a partire dal prossimo 8 gennaio, ad Itri per proseguire il 3 febbraio a Gaeta ed il successivo 21 febbraio a Fondi..

A moderare le tre giornate saranno Il Comandante della Polizia Municipale di Itri, Dott. Pasquale Pugliese, il vice Comandante della Polizia Locale di Gaeta, Dott. Mauro Renzi ed il Comandante della Polizia Locale di Fondi, Dott. Giuseppe Acquaro.

Soddisfatto il Comandante Pugliese “E’ una bella occasione per il Comune di Itri fare da capofila per un evento di formazione di portata nazionale”