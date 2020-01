Da Gaeta alla Mostra Internazionale di Presepi visitata da Papa Francesco

Nel Golfo di Gaeta anche quest’anno riprende la esposizione itinerante in diverse postazioni. La tradizione è iniziata con l’impegno della Associazione culturale del Basso Lazio per volere del professore Federico Galterio che da un decennio espone presepi non tradizionali nelle Sale del Bramante di Piazza del Popolo e dalla 43^ edizione dei “ 100 Presepi in Vaticano “ nella Sala Pio X in via della Conciliazione, a trecento metri da Piazza San Pietro.

La Mostra internazionale è stata visitata, inaspettatamente, dal Pontefice Papa Francesco. Quest’anno, con la Associazione culturale promotrice, collabora la Cooperativa sociale ‘ Magicamente ‘ per la esposizione di presepi in località diverse della Provincia di Latina, nella Farmacia Durante di Marina di Minturno, nel Castello ‘Caracciolo’ di Minturno, nella Torre di Mola di Formia e nella Chiesetta S.Sebastiano di Roccasecca dei Volsci. Obiettivo principale della ricerca di presepi non tradizionali e siti per esposizione, è quello della ricerca di novità. di manualità, di fantasia e creatività laboratoriali che si distinguano per la originalità, dimensioni ed ambientazioni, da quelle classiche del Seicento e settecento napoletano e siciliano e dell’ottocento romano sino ad arrivare a quelle ardite di arti liberali di un futuro immaginato come presente.