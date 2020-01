Finisce l’era del cartaceo a Itri, le comunicazioni ai consiglieri tramite pec

La decisione è stata approvata nel consiglio comunale dello scorso 30 dicembre, su proposta del Comandante della Polizia Locale, nonché responsabile dell’Amministrazione Digitale del Comune di Itri Pasquale Pugliese.

La novità è che a partire da quest’anno 2020, tutte le notifiche ai consiglieri comunali e ai componenti della Giunta da parte dell’Ente comunale avverranno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata. Il tutto, come messo in evidenza dallo stesso Pugliese, “con un notevole risparmio economico per l’Ente”.