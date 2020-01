Capodanno con furto a Latina e Minturno, ripulite due abitazioni

Inizio 2020 non dei migliori per due famiglie, una di Marina di Minturno ed una di Latina, che rientrando nelle proprie abitazioni dopo i festeggiamenti, hanno dovuto fare l’amara scoperta dei furti commessi proprio ai propri danni.

A riportare la notizia, nel caso del capoluogo, Latina Oggi, che parla di un colpo messo a segno in via Acqua Alte, in una villa nella zona periferica della città. In questo caso, sempre secondo quanto riportato dalla testata, sarebbe stata trafugata una discreta quantità di denaro – circa 5mila euro – e altri oggetti di valore.

Situazione non migliore a Minturno, dove nella zona a mare, dei ladri – secondo quanto riportato da Radio Civita inBlu, si sarebbero introdotti nella notte di Capodanno nell’abitazione di un proprietario di un noto esercizio commerciale quando in casa non c’era nessuno. In questo caso si indaga per ricostruire l’accaduto, anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza.