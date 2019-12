Latina Basket: Michael ‘Mike’ Moore entra a far parte del roster nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l’atleta statunitense Michael “Mike” Moore, ala di 203 cm per 95 kg di peso, proveniente dalla Virtus Roma, militante in Serie A. Il giocatore americano, impegnato fino a ieri sera con la formazione capitolina della Virtus Roma, arriverà a Latina e sarà a disposizione di coach Gramenzi, presumibilmente dal prossimo 1 gennaio 2020 e potrà essere schierato già dalla sfida casalinga di domenica prossima (5 gennaio ore 18) con la capolista Biella.

La carriera – Nato a Magnolia nel North Carolina il 30 maggio del 1994, Mike frequenta un college locale, Mount Olive, di Division II. Dopo aver chiuso l’ultima annata da universitario a 12.2 punti e 5.8 rimbalzi, venendo eletto nel terzo quintetto della Conference Carolinas, Moore inizia la sua carriera da professionista proprio in Italia, vestendo la maglia della Cestistica Civitavecchia in Serie C Gold nella stagione 2016/17. Dopo aver ben impressionato con la squadra laziale, nella stagione 2017/18 Moore passa nella lega danese con gli Svendborg Rabbits, dove i suoi 15.8 punti e i 5.8 rimbalzi di media, tirando con il 39.6% dalla lunga distanza, gli valgono la chiamata, nella stagione 2018/19, dal campionato svedese con il Borås Basket. Annata che Moore ha concluso con 16 punti, 6.3 rimbalzi di media e di nuovo un ottimo 40.6% da oltre l’arco dei 6.75. Nella stagione 2019/20 approda alla Virtus Roma nella ricerca di un ulteriore step di crescita del suo percorso tecnico, ma viene impiegato per soli 9 minuti di media, in cui realizza 2.3 punti e 1.6 rimbalzi, tirando con il 42.9 da 2 e il 31.2 da 3.

A Mike va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

Fonte fotografie sito Virtus Roma