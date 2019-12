Antichi sapori, la fiera all’insegna della tradizione e del plastic free

Si terrà domenica 29 dicembre in piazza San Giovanni nel borgo storico di Spigno Saturnia, la manifestazione enogastronomica “Antichi Sapori – Fiera delle produzioni tradizionali “. Nel solco tracciato dall’amministrazione comunale avviato con la promozione dei prodotti tipici, la manifestazione che coinvolge le associazioni spignesi impegnate nella valorizzazione del patrimonio storico ed enogastronomico del territorio, si inserisce nel calendario natalizio promosso con il contributo della Regione Lazio, e vuole rimarcare ancora una volta la peculiarità della cultura di Spigno Saturnia, attraverso i suoi prodotti “storici”, come lo zeppolone e la frittata ceca, aggiungendo nuovi percorsi di sapori.

Un evento plastic free, ancora una volta che tende a sottolineare come Spigno Saturnia sia tra i comuni ricicloni insigniti del premio promosso da Legambiente, che oltre a promuovere il territorio aurunci vuole rappresentare un momento di condivisione collettiva, attraverso un “pranzo di comunità” che premia il lavoro unitario svolto dalle associazioni. L’appuntamento, come detto, è per domenica 29 nel borgo di Spigno Superiore a partire dalle ore 12, dove tra piatti della tradizione, musiche folkloriche e la “iavola” di buon auspicio per il prossimo anno tutta la comunità spignese si ritroverà insieme affiancata dai numerosi avventori che apprezzano il nostro Golfo degli Aurunci.