Incendio in uno stabilimento, operaio rimane ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri, un incendio ha scosso uno stabilimento indistriale situato a Spigno Saturnia. L’allarme è stato lanciato da un operaio, quando le fiamme hanno avuto origine da un silos utilizzato per la produzione di polistirolo.

L’incendio si è rapidamente propagato ad alcuni silos vicini, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri.





L’operaio che ha dato l’allarme è rimasto ferito nell’incidente, seppur in modo non grave. Secondo quanto stabilito dal pronto soccorso dell’ospedale di Formia, la prognosi per il suo recupero è di circa 20 giorni.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e valutando le misure necessarie per prevenire futuri incidenti.