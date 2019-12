Il Questore Amato lascia Latina, i saluti e il benvenuto al Questore Spina

L’Amministrazione comunale di Latina saluta e ringrazia il Questore Rosaria Amato che dopo 9 mesi di incarico lascia il capoluogo pontino per andare a dirigere l’Ufficio centrale ordine pubblico a Roma.

«Complimenti per questa promozione – dichiara il Sindaco Damiano Coletta – in questi mesi la città ha potuto apprezzare la Dott.ssa Amato e, anche se è rimasta con noi per poco tempo, il suo contributo per la tutela della legalità è stato percepito in maniera nitida da tutti. Quando ci sarà l’avvicendamento ufficiale sarà un piacere per l’Amministrazione dare il benvenuto al suo successore, il Questore Michele Spina».

DALLA REGIONE: “Esprimiamo sincera gratitudine ed apprezzamento per il lavoro svolto dal Questore Rosaria Amato a Latina in questi 9 mesi. Un importante punto di riferimento grazie anche alla capacità, acquisita in pochi mesi, di leggere il territorio pontino nella sua complessità, attraversato anche da relazioni inquinate tra pezzi della politica, dell’economia e della criminalità organizzata. Apprezzabile, inoltre, la sua propensione al dialogo con i giovani; proprio per questo nella pagina dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità sul sito della Regione Lazio abbiamo voluto pubblicare da stamattina il bellissimo intervento fatto dal Questore Amato agli studenti del liceo scientifico G.B. Grassi, in occasione dell’incontro sull’esposizione a Latina della Teca “Quarto Savona Quindici” promossa da Comune di Latina, Polizia di Stato e Regione Lazio. Non ci stancheremo mai di ripetere che a Latina da alcuni anni si è affermato con il coordinamento del Prefetto Maria Rosa Trio un modello di sicurezza che ha saputo coniugare efficacia, rigore e competenza investigativa con il dialogo costante con i cittadini e le istituzioni locali. Nel ringraziare Rosaria Amato e farle un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico a Roma, diamo il benvenuto al nuovo Questore Michele Spina al quale auguriamo un buon lavoro”.

Così in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.