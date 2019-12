Le immagini che si sono trovate davanti gli automobilisti questa mattina sulla Flacca tra Gaeta e Sperlonga mostrano tutta la forza con cui ha soffiato il vento durante la notte e nelle prime ore di questa mattina.

In una piazzola di sosta panoramica tra le gallerie, non lontano dal locale “Sombrero”, il vento ha letteralmente spostato un box prefabbricato posto a margine della strada, con il rischio che questo potesse addirittura finire in mare.